"رونالدو" و"أم كلثوم" و"همشيك مسطرة".. مخاطر الذكاء الاصطناعي في تحذير لـ"الضبعان"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 2:14 مساءً

قال الكاتب منصور الضبعان: إنه عندما سمع "كريستيانو رونالدو" يغني "الأماكن"، والرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" يغنّي "مسيطرة.. همشيك مسطرة"، و"أم كلثوم" تغني "يكتشف الغامض والمثير.. يستنتج بالعقل الكثير.. كونان الرجل الصغير"؛ أدرك مدى خطورة "الذكاء الاصطناعي" إلى درجة أنه اعتقد أن الأدلة الجنائية سوف تستبعد مستقبلًا "قرينة الصوت" من الجرائم. وأكّد "الضبعان"، في مقاله في صحيفة الوطن السعودية؛ أن نسخ الصوت في الذكاء الاصطناعي بلغ مراحل من الخطر، بالقدر الذي بلغه من "السخف"، ويكمن الخوف من فتاوى مزورة، وبالتالي يمكن استنساخ أصوات "المشاهير" لخلق فتنة وإلحاق الضرر بالفرد والمجتمع. وأضاف: "المقاطعُ الصوتية مرفوضةٌ كدليل اليوم! وأخشى من يوم نرفض فيه "الفيديو"! بل سنعاني من ليالٍ نشكّ فيها بالدليل الواقعي الملموس! مشيرًا إلى أن مايكروسوفت أصبح لديها برنامج جديد يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي قادر على نسخ صوت أي شخص خلال 3 ثوانٍ من تسجيلاته الصوتية، مؤكدًا أن "السُّلطات" تحذّر من اتصالات مشبوهة تستنسخ الصوت وتستخدمه بالنصب والاحتيال. وناشد "الضبعان"، في ختام مقاله، أن يقول القانون كلمته، ويضع حدًّا لهذا "الذكاء"؛ فالأمر لم يعد مزحة؛ بحسب تعبيره.

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