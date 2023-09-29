السعودية تدين بشدة الهجمات الإرهابية في عددٍ من الأقاليم بباكستان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 2:56 مساءً

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي وقعت اليوم في عددٍ من الأقاليم بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء. وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في هذا الحدث الجلل. وقدمت الوزارة خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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