شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجمات الإرهابية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي وقعت اليوم، في عدد من الأقاليم في باكستان، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.

نبذ العنف والإرهاب

جددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في الحدث الجلل.

وقدمت الوزارة، خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.