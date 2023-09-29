انت الان تتابع في أكتوبر.. الرياض تستضيف البطولة العربية للسهام بمشاركة 120 راميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 3:57 مساءً

تستضيف الرياض منافسات البطولة العربية الـ13 المفتوحة للقوس والسهم "رجال وسيدات" خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمشاركة 120 لاعبًا يمثّلون 20 منتخبًا عربيًّا وبتنظيم الاتحاد السعودي للسهام. وتشمل منافسات البطولة فئة القوس الأولمبي "رجال فردي، وسيدات فردي، ورجال فرق، وسيدات فرق، وفرق مختلط"، وكذلك فئة القوس المركب "رجال فردي، وسيدات فردي، ورجال فرق، وسيدات فرق، وفرق مختلط". وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد السهام عبدالرحمن الشدوخي، أن الأمور التنظيمية تسير بالشكل المطلوب لاستضافة الحدث العربي الكبير في السهام، مؤكدًا أن تنظيم البطولة العربية للمرة الأولى سيشكِّل نواةً لاستضافة العديد من البطولات القارّية والعالمية مستقبلًا في رياضة السهام، وهو أبرز أهداف اتحاد اللعبة.

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