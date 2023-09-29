انت الان تتابع المروحيات تتدخل والنيران تتوغل.. شاهد حريق ضخم بـ"طرطوس السورية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 4:03 مساءً

اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، في قرية كاف الحمام ووادي صافي وسفح جبل جويدي في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس السورية. وتواصل فرق الإطفاء بمؤازرة المروحيات عمليات إخماد الحريق. وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، بيّن رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر المهندس محمد العلي، أن فرق الإطفاء قامت بكل الأعمال الممكنة للسيطرة على الحريق، لكن النار أتت على كامل جبل القط، موضحاً أن الإطفائيات تحاول دون وصول النيران إلى محمية الكهف، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية". ولفت "العلي" إلى أنه نظراً لاتساع مساحة الحريق وصعوبة المنطقة تمت الاستعانة بالمروحيات لإخماد النيران في سفح جبل جويدي.

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