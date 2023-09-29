انت الان تتابع يواكب "كتاب الرياض".. "إثراء" يُصدر كتابًا يُوثِّق أحداث هجرة الرسول لحظة بلحظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يواكب مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، وذلك بإصدار "الهجرة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم"، الذي يندرج ضمن 26 كتابًا جديدًا، أصدرها "إثراء" خلال عام 2023، بالشراكة مع دور نشر مختلفة، ضمن مبادرة إثراء المحتوى.

وأفاد رئيس مكتبة "إثراء" عبدالله الحواس لـ"الخليج 365" بأن "إثراء" أصدر كتاب "الهجرة على خطى الرسول" دون شراكات مع أي دور نشر، مضيفًا بأن الكتاب يتمحور حول هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ويوثق لحظة بلحظة كل أحداث هجرة الرسول، التي استمرت ثمانية أيام، إضافة إلى ثلاثة أيام في غار ثور. وقد بلغت المسافة بين المدينتين 450 كيلومترًا.

وبيَّن "الحواس" أن "إثراء" استعان في تأليف الكتاب بمؤرخين وباحثين، وثَّقوا كل تفاصيل هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ووثقوا الهجرة في نطاق جغرافي. مضيفًا بأن الكتاب استغرق إعداده سنوات، ويُعدُّ واحدًا من أكثر دراسات تاريخ الهجرة وتضاريسها تفصيلاً على الإطلاق.

وأوضح أن الكتاب يتكون من 240 صفحة من القطع الكبير، وينقسم إلى كلمات تقديم، ومقدمة، وسبعة فصول، وملحق.