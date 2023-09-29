شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني.. بدء تشغيل المستشفى التخصصي لصحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الجمعة، بدء تشغيل المستشفى التخصصي لصحة المرأة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر "إكس"، إنه يهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لتخصص النساء والولادة وحديثي الولادة.

وزارة الحرس الوطني

كان صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني، دشن عدداً من مشاريع الوزارة بالقطاع الغربي، في 12 سبتمبر الجاري.

واستمع سمو وزير الحرس الوطني إلى إيجاز عن المشاريع وما تحتويه من مرافق ومعسكرات نموذجية ببنية تحتية عالية المستوى، وخدمات تدريبية متطورة، والتي ستساهم في رفع الجاهزية القتالية والأمنية لوحدات الوزارة وإنجاز مهامها وأهدافها على أكمل وجه.