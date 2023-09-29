شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من كولر بعد إكتساح سان جورج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي علي التعليق عن فوز فريقه برباعية نظيفة علي نظيره سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا.

كولر قال:"نتيجة المباراة مقنعة لنا، الفريق بذل مباراة جيدة وقدم مردود رائع في المباراة، كما أن نتيجة المباراة جعلتني اجرب أكثر من طريقة داخل الملعب ".

وتابع:" تنتظرنا مواجهات قوية احتاج إلى جميع اللاعبين في الفترة القادمة، نمتلك قائمة قوية من اللاعبين، نستطيع أن نوصل تحقيق الألقاب في الموسم الحالي ".

هذا وكان الأهلي قد تمكن من الفوز علي الفريق الإثيوبي في مواجهة الذهاب بنتيجة 0/3، ليتأهل الفريق الأحمر إلى دور المجموعات في رحلة الدفاع عن لقب الأميرة السمراء.

كولر يشيد بدور مهاجم الأهلي

وفي إطار منفصل، شدد كولر علي أهمية كهربا للفريق في الفترة القادمة، خاصة أن اللاعب قد أنهي الموسم الماضي كونه هدافا لدوري الأبطال ".