شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لكولر مع الأهلي بعد الفوز علي سان جورج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة الأهلي أمام سان جورج في إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، بفوز ساحق للنادي الأهلي برباعية نظيفة، بعدما كان قد تمكن من الفوز بثلاثية في الذهاب.

ليضع الأهلي قدمه في دور المجموعات نحو رحلة الحفاظ علي لقبه المفضل، أملا في تعزيز رقم القياسي بالفوز بلقب البطولة، وحصد اللقب للمرة الثانية عشر في تاريخه.

هذا وقد خاض كولر مع الأهلي 64 مباراة في مختلف البطولات، حيث تمكن من الفوز في 46 مباراة، فيما تعادل في 12 مواجهة آخري.

وخسر كولر مع الأهلي في 6 مباريات فقط طوال مسيرته حتي الآن مع الفريق الأحمر، وهو ما يعكس النجاح الكبير لتجربة المدرب السويسري مع الفريق.

كولر علي موعد مع التاريخ

ويعتبر كولر علي موعد كبير مع التاريخ مع الأهلي هذا الموسم، بعدما تم تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات القوية،الأمر الذي يجعل المدرب قد يحقق موسما إستثنائيا مع الفريق رغم خسارته للسوبر الأفريقي.