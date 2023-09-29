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محمد الفلاح - موعد مباراة النصر والطائي اليوم في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر والطائي اليوم في الدوري السعودي، يأمل النصر في أن يصل إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي للمرة الأولى هذا الموسم، عندما يواجه الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، في الجولة الثامنة من منافسات المسابقة.

يتخلف "العالمي" عن صاحب الصدارة، الهلال، بفارق ثلاث نقاط فقط، وفي حالة أن فاز زملاء الدون مع تعادل أو هزيمة الاتحاد أمام الفيحاء، سيصلوا للمرة الأولى إلى المركز الأول قبل ديربي الرياض بين الزعيم والشباب الذي سيقام في وقت لاحق من مساء الجمعة.

تعيش كتيبة المدرب لويس كاسترو حالة أكثر من رائعة في الآونة الأخيرة تتجلى في سلسلة الانتصارات المتتالية سواءً في الدوري أو دوري أبطال آسيا وأخيرًا كأس الملك، كما سيعود كريستيانو رونالدو للمشاركة أمام الطائي بعد الغياب في مباراة الكأس للإصابة.

متى موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة النصر والطائي هو الجمعة 29 سبتمبر 2023 في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2024.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والطائي SSC1 HD وSSC1 SD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل النصر أمام الطائي

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الطائي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - سيكو فوفانا - عبد الرحمن غريب.

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الطائي أمام النصر

إليكم تشكيل الطائي المتوقع لمواجهة النصر السعودي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

حراسة المرمى: فيكتور براغا.

خط الدفاع: حسين قاسم - عبدالكريم السلطان - روبرت باور - إبراهيم النخلي - طارق عبدالله.

خط الوسط: ألفا سيميدو - بيرنارد منساه - فيرجيل ميسيدجان - أندريه كورديا.

الهجوم: ماركو دوقانيتش.

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد.

ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

واشتعلت منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الـ 7 جولات الماضية، حيث يتنافس أول 6 فريق من جدول ترتيب الدوري السعودي 2023/2024 على الصدارة.

حيث جاء الاتحاد في المركز الأول برصيد 18، والهلال في الوصافة بـ 17 نقطة، والتعاون والاتفاق في الثالث والرابع بنفس الترتيب بـ 16 نقطة لكل فريق، والنصر السعودي والأهلي في الخامس والسادس بنفس الترتيب برصيد 15 نقطة لكل فريق.