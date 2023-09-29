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محمد الفلاح - القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي، يترقب الملايين من محبي العميد مواجهة جديدة بالدوري السعودي للمحترفين، أمام منافس قوي للغاية على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة.

متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، نادي الاتحاد كاد يودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين منذ أيام قليلة، أمام الخلود، بعد أن اضطر للجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة غاب عنها نجوم الفريق اللامعين أمثال كريم بنزيما وعبد الرازق حمد الله.

متى موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء هو الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والسابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2024؟

مباريات الدوري السعودي 2024 تأتي فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات SSC، ولكن لا يمكن متابعتها مجانًا إلا داخل السعودية فقط.

المباراة ستكون منقولة عبر قناة SSC EXTRA 1 SD مجانًا، أما لمتابعتها بتقنية صورة فائقة الجودة، فإنه يجب الاشتراك للوصول إلى قناة SSC EXTRA 1 HD.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC EXTRA 1 HD متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات ويمكنك أن تجدها عبر التردد الآتي:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الخطأ: 3\4

تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مدالله العليان - لويز فيليبي - مد الله العليان - أحمد بامسعود.

خط الوسط: مروان الصحفي - فابينيو - نجولو كانتي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدلله - كريم بنزيما - رومارينو.

تشكيل الفيحاء ضد الاتحاد

حارس المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

خط الدفاع: أحمد با مسعود – سامي الخبيري – حسين الشويش – علي الزقعان.

الوسط: ريكاردو – عبد الرحمن السفري – محمد أبو سبعان.

خط الهجوم: سلطان مندش – بانا – رامون لوبيز.

ويتصدر "العميد" ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أقرب الملاحقين الهلال، في حين يحتل الفيحاء المركز التاسع بواقع 9 نقاط.

وخاض فريق الاتحاد هذا الموسم 7 مباريات في مسابقة الدروي السعودي، تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات، ولم يتلقى الهزيمة سوى في الكلاسيكو أمام فريق الهلال في اللقاء الذي أنتهى لصالح «الزعيم» برباعية مقابل ثلاث أهداف.

ولم ينجح الفيحاء في تحقيق الفوز على "نمور جدة" منذ 2021 في الدوري السعودي، ولكن في نصف نهائي الكأس 2022، حقق الانتصار الوحيد على الاتحاد في السنوات الأخيرة.

وأوقعت قرعة دور الـ16 من كأس الملك، الاتحاد في مواجهة الفيحاء مرة أخرى، على أن تقام المباراة في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الفرنسي كريم بنزيما لن يشارك في مباراة الفيحاء بسبب الإصابة وذلك بعد أن غاب عن مواجهة الخلود في كأس الملك والتي انتهت بفوز الاتحاد بركلات الترجيح.