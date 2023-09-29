شكرا لقرائتكم خبر عن كاسترو يثير الجدل بتصريحاته بعد مباراة الطائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على خصمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن لكرة القدم.

وتحدث المدير الفني الرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الحالي عن المباراة وكواليس الانتصار خلال المؤتمر الصحفي.

وقال لويس كاسترو: "الصعاب في الخلف لا نتفق معك، صحيح فريقنا لم يدافع جيدًا في بعض فترات المباراة، نتفهم أن نظرة الناس للجانب الدفاعي ولكن هذا العمل يتطلب الضغط من الأمام وفي بعض الأوقات لم نظهر بضغط عالي ينتج عنه تباعد في الخطوط".

واضاف: "إمكانيات اللاعبين طبيعي أن نخوض كل 3 أيام مباراة وهذا طبيعي في العالم لكن بعد يومين شيء صعب جدًا".

وأختتم كاسترو قائلًا: "ذهنيا نحن فريق مميز ونستطيع العودة للمباريات حتى مع الخسارة، لدينا مجموعة شغفها كبير تستطيع إحضار أي نتيجة".