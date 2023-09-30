شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" وجامعة الملك فهد تدربان 60 طالباً على الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أمس، بالتعاون مع مركز الأبحاث المشترك للذكاء الاصطناعي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، دورة تدريبية مكثفة لـ60 طالبًا وطالبة من المتميزين في الجامعات السعودية من طلاب وطالبات التخصصات التقنية، لتعريفهم بدور وأهمية النماذج اللغوية الكبيرة، بمقر مركز فعاليات سدايا بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالرياض.

وناقشت الدورة عددًا من الموضوعات منها: أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومعالجة النماذج اللغوية الكبيرة، بالإضافة إلى الأنشطة العملية المصاحبة.

الذكاء الاصطناعي

يأتي عقد الدورة في إطار جهود "سدايا" الرامية إلى تعزيز توعية طلاب وطالبات جامعات المملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء قدراتهم في هذه المجالات، بالتعاون مع الجامعات، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.