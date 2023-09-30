شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من رئيس الشباب بعد الخسارة من الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بنتيجة هدفين دون رد من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "فيصل بن فهد بن عبدالعزيز" بالجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023/2024.

وحرص خالد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، على توجيه رسالة دعم وتحفيز لجماهير الليث، بعد الخسارة في ديربي الرياض أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بهدفين دون رد، مساء أمس الجمعة.

ونشر خالد المنجم رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" تويتر سابقًا جاءت كالتالي: "جماهيرنا الغالية، شكرًا لكل من حضر وساند الفريق اعتذر بالنيابة عن اخواني اللاعبين على هذه الخسارة".

وتابع: "أي خسارة بالطبع غير مرضية لنا ولا نقبل بها ونتحملها جميعًا، أوعد الجميع أن نضاعف جهدنا الان وفي الفترة الشتوية لإنعاش الفريق واعادته لمكانه الطبيعي".

واختتم المنجم تغريدته بأن: "أكرر إعتذاري.. وننتظر دعمكم واستمرار وقفتكم معنا".

وارتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهذا الفوز إلى المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.