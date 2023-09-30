أمطارٌ متوسطة على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ في الرياح وصواعقُ رعديّة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وصواعقُ رعديّة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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