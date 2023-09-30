شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: قوات روسية تهاجم "دنبروبتروفسك" بالمدفعية الثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجمت القوات الروسية بلدة "نيكوبول" بمنطقة "دنبروبتروفسك" الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة "دنبروبتروفسك"، سيرهي ليساك، على تطبيق "تليجرام"، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" اليوم.

دون ضحايا

وكتب ليساك "الليلة الماضية، قصف المعتدي نيكوبول، تم قصف البلدة بالمدفعية الثقيلة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا".

وأضاف ليساك أنه "يتم فحص المواقع التي تعرضت للقصف، ولم يتم الإبلاغ بعد عن عواقب عمليات القصف للعدو".

وفي باقي منطقة"دنبروبتروفسك"، على الرغم من التحذيرات بشن غارات جوية، ساد الهدوء نسبيا الليلة الماضية.