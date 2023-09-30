السعودية | “وقاء” الباحة يطلق حملة اليوم العالمي للسعار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

أطلق فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بالباحة أمس، حملة اليوم العالمي للسعار، وذلك من خلال إقامة معرض للتعريف بمرض السعار والتي تستمر لمدة يومين في عدة محافظات بمنطقة الباحة .

وأوضح مدير الفرع راشد بن عبدالله الزهراني أن الفرق البيطرية الإرشادية ستتواجد في مدينة الباحة بغابة رغدان، وبمحافظة بلجرشي بحديقة الدانة، وبمحافظة العقيق بحديقة طيبة الاسم .

وأشار الزهراني إلى أن الحملة تأتي ضمن الحملات التي ينفذها المركز تماشياً مع خطة التوعية الشاملة للأمراض والآفات ونشر الثقافة، لرفع مستوى الوعي باهمية اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من مرض السعار والأمراض الأخرى، وتستهدف الحملة جميع الفئات العمرية ومربي الحيوانات الأليفة خاصة.