السعودية | 87 ألف مراجع بمستشفى صوير العام في الربع الأول من العام 2023م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

استقبل مستشفى صوير العام بالجوف 87227 مراجعاً في الربع الأول من عام 2023م، حيث استفاد من الخدمات الطبية التخصصية التي يقدمها المستشفى 14680 مراجعاً تمت خدمتهم في قسم الطوارئ و 5801 مراجعاً قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية.

وأوضحت صحة الجوف أن عدد المنومين بالمستشفى بلغ 409 مرضى، كما بلغ عدد العمليات الجراحية 74 عملية، إلى جانب 1698 فحصاً إشعاعياً، و 199019 فحصاً مخبرياً، إضافة إلى 637 خدمة قدّمتها عيادة التأهيل الطبي بالمستشفى, فيما بلغ عدد الزيارات المنزلية 66 زيارة٫ وعدد المنومين في قسم العناية المركزة 74 حالة.

وأشارت صحة الجوف أن مستشفى صوير العام حاصل على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” ويقدم خدماته العلاجية والطبية للمراجعين من خلال كوادر طبية مؤهلة، وتجهيزات متكاملة.