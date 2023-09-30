"الأرصاد": أمطارٌ مصحوبة بتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق على عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار متوسطة على منطقة عسير، تصاحبها رياحٌ شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية وصواعق رعدية، على محافظات: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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