شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز الحوار الوطني" يعلن أسماء الفائزين بجائزة الحوار أول أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تنظيم لقاء إعلامي، للإعلان عن أسماء الفائزين بـ‏ "جائزة الحوار ‏الوطني "‏ في دروتها الثالثة، يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، بمقره في الرياض.

وشهدت الجائزة منذ فتح باب الترشح لدورتها الثالثة تسجيل عدد كبير ومتزايد من الراغبين في الترشح مقارنة بالدورتين السابقتين في مختلف فروعها التي توزعت على 4 فروع رئيسة.

فروع الجائزة

خصص الفرع الأول من الجائزة للمؤسسات الحكومية التي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني.

فيما خصص الثاني لمؤسسات القطاع الخاص التي دعمت أو نفذت برامج كان لها أثر مجتمعي في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، في حين خصص الفرع الثالث لمؤسسات المجتمع المدني.

بينما تُمنح الجائزة في فرعها الرابع للأعمال المتميزة والمبتكرة، التي قام بها مواطنون ملهمون، وأسهموا من خلالها بشكل فاعل في تعزيز القيم الإيجابية.

وخصّص المركز عدداً من الجوائز المالية والعينية، سيتم منحها للفائزين في ‏فرع الجائزة من المجتمع المدني والأفراد خلال الحفل الذي ‏سيقيمه المركز ‏قريباً لتكريمهم.