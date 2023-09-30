السعودية | “رزان الهاشمي” تحكي عن تجربتها كبائعة كتب لأول مرة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استعرضت قناة “العربية” قصة المواطنة السعودية “رزان الهاشمي” التي حكت عن تجرتبها الأولى كبائعة كتب بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023.

وقالت إنها تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، كبائعة كتب للمرة الأولى.

وبينت أنها حظيت بتجربة فريدة، حيث قامت ببيع كتبها لمجموعة من الزوار حول العالم.

وأشارت إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، كشف عن مدى حجم الثقافة التي يتمتع بها الشعب السعودي.