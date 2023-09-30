السعودية | بتمويل سعودي.. مشروع شبكة كهرباء بسيشل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أسهم للصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع شبكة نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت لجنوب جزيرة ماهي في جمهورية سيشل، بقيمة 20 مليون دولار.

وتفصيلًا، بحضور رئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالاوان؛ افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اليوم السبت، مشروع شبكة نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت لجنوب جزيرة ماهي في جمهورية سيشل، والذي أسهم الصندوق في تمويله من خلال قرض تنموي بقيمة 20 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة نقل الكهرباء في جنوب الجزيرة لضمان جودة الطاقة الكهربائية، من خلال تركيب شبكة النقل، والذي يسهم في تعزيز أنشطة البنية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والتجارية، كما يسهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة.

وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس الجمهورية أحمد عفيف، ووزير الزراعة والتغير المناخي والبيئة فلافيان جوبيرت، ووزير المالية والتخطيط الوطني والتجارة في جمهورية سيشل، بالإضافة إلى ممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعدد من المسؤولين الآخرين.