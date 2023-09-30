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السعودية | القنصلية في إسطنبول تنوّه بتحذير “الأرصاد” التركية من عواصف وأمطار

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت القنصلية في إسطنبول، أن الأرصاد الجوية التركية أصدرت تحذيراً بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية في ولاية إسطنبول مساء اليوم السبت.

 

وأوصت القنصلية، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.

 

وقالت القنصلية: في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية من خلال أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني أو عبر مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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