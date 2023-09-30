السعودية | القنصلية في إسطنبول تنوّه بتحذير “الأرصاد” التركية من عواصف وأمطار

ذكرت القنصلية السعودية في إسطنبول، أن الأرصاد الجوية التركية أصدرت تحذيراً بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية في ولاية إسطنبول مساء اليوم السبت.

وأوصت القنصلية، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.

وقالت القنصلية: في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية من خلال أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني أو عبر مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج.