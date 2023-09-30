السعودية | “هيئة الطرق” تعلن البدء في المرحلة الأخيرة من طريق جدة – مكة المباشر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم السبت، البدء بالمرحلة الأخيرة من طريق جدة ـ مكة المكرّمة المباشر؛ إسهاماً في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة.