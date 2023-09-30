السعودية | “هيئة الطرق” تعلن البدء في المرحلة الأخيرة من طريق جدة – مكة المباشر

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “هيئة الطرق” تعلن البدء في المرحلة الأخيرة من طريق جدة – مكة المباشر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم السبت، البدء بالمرحلة الأخيرة من طريق جدة ـ مكة المكرّمة المباشر؛ إسهاماً في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة.
وأوضحت الهيئة في إنفوجراف لها، أن الطريق الذي يبلغ طوله 73 كم بأربعة مسارات في كل اتجاه؛ تمّ إنجاز 70% منه، يهدف إلى تحسين جودة الطرق والارتقاء بخدماتها واختصار معدل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج.