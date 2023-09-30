انت الان تتابع ديوان المظالم يعلن عن زيادة المواد المترجمة عن القضاء الإداري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 سبتمبر 2023, 12:07 مساءً

أعلن ديوان المظالم -بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة- عن زيادة المواد المترجمة عن القضاء الإداري، شاملة أنظمةً وأحكامًا ومبادئَ وأدلةً إرشادية، بالإضافة إلى الرسائل الإعلامية والمعرفية عن ديوان المظالم ومبادراته الدائمة للنشر إلى اللغة الإنجليزية؛ بهدف توسيع أفق المعرفة بالقانون الإداري في المملكة وما يندرج تحته من معلومات ورسائل. يُذكر أن ديوان المظالم يعمل على ترجمة الأنظمة واللوائح والأحكام والسوابق القضائية، بالإضافة إلى الرسائل الإعلامية وما في سياقها من الأدلة الإرشادية والمعلومات والإجراءات القضائية الرقمية. ويقوم الفريق المسؤول على ترجمة شاملة لمواد ديوان المظالم المنشورة ما بين رسائل إعلامية وإخبارية ومواد توعوية وقانونية، وبلغات متعددة، من خلال حسابه الرسمي في منصة "إكس" الرقمية ونشر التوعية القضائية باللغة الإنجليزية.

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