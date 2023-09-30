شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبية في جدة تركز على رعاية النباتات وحماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة جدة، ورشة تدريبية بعنوان ”رعاية النباتات الداخلية والخارجية وطرق العناية بها“ وذلك ضمن فعاليات الوزارة المستمرة بمناسبة اليوم الوطني تحت شعار ”نحلم ونحقق“.

وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز الانتماء وتنمية الوعي الاجتماعي والبيئي بين أفراد المجتمع.

وشهدت الورشة مشاركة أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إحدى الشركات في جدة، حيث تعززت الجهود المشتركة بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، على حرص الفرع على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية، من خلال نشر ثقافة الوعي البيئي في مختلف المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية للحفاظ على جودة العناصر البيئية ومواردها.

توازن الاستدامة

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا المزارعين وخبراء البيئة المهتمين للمشاركة في الورش والبرامج التدريبية، بهدف الاستفادة من الخدمات والإرشاد الزراعي التي تقدمها الوزارة لهم، كما دعا المؤسسات والجهات التعاونية، وكافة شرائح المجتمع، للمساهمة في حماية البيئة، وتعزيز مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة.