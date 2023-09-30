شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 16.3 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 16.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.373.3 تريليون جنيه، مقابل 1.357 تريليون جنيه أي بنسبة نمو بلغت 1.2%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47%، مسجلاً 20174.28 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.14%، ليصل إلى 3785.08 نقطة.

وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ما نسبته 0.56%، ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على نسبة 4%، والعرب على 8.2%، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.