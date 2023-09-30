شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يكثف جهوده لنشر المعلومات القضائية مترجمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ديوان المظالم ، عن زيادة المواد المترجمة عن القضاء الإداري شاملة أنظمة وأحكام ومبادئ وأدلة إرشادية، بالإضافة إلى الرسائل الإعلامية والمعرفية عن ديوان المظالم ومبادراته الدائمة للنشر إلى اللغة الإنجليزية.

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف توسيع أفق المعرفة بالقانون الإداري في المملكة، وما يندرج تحته من معلومات ورسائل.

ترجمة الأنظمة واللوائح

يذكر أن ديوان المظالم يعمل على ترجمة الأنظمة واللوائح، والأحكام والسوابق القضائية، بالإضافة إلى الرسائل الإعلامية وما في سياقها من الأدلة الإرشادية والمعلومات والإجراءات القضائية الرقمية.

كما يقوم الفريق المسؤول على ترجمة شاملة لمواد ديوان المظالم المنشورة مابين رسائل إعلامية وإخبارية ومواد توعوية وقانونية، وبلغات متعددة، من خلال حسابه الرسمي في منصة "إكس" الرقمية، ونشر التوعية القضائية باللغة الإنجليزية.