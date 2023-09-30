شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أرتا سولار في الكونفدرالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل الفارس الأبيض المتوقع في مباراة الزمالك وأرتا سولار في إطار إياب الدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أرتا سولار على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وسيلاقي نادي الزمالك نظيره ارتا سولار اليوم السبت في إياب دور ال 32 من كأس الكونفدرالية، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.