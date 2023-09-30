وزير الصحة يفتتح المركز الإيوائي الجديد في الرياض

افتتح وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية "أجواد" فهد الجلاجل, المركز الإيوائي الجديد في حي العريجاء بمدينة الرياض.

وتجول الوزير في أرجاء المركز للتعرف على خدماته وزيارة المستفيدين من خدمات الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية والاطلاع على جهودها.

وتقدم "أجواد" مجموعة من الخدمات الاجتماعية والصحية للمرضى العقليين فاقدي المأوى والتائهين، حيث تمثل أنموذجاً متميزاً في رعاية وتأهيل المرضى العقليين من خلال مركزها بمدينة الرياض، الذي يضم مجموعة من الكفاءات المتخصصة وذوي الخبرة في التعامل مع هذه الفئة في رحلة علاجية تشمل استقبالهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم مروراً بالتشخيص والتدخل الطبي اللازم من خلال المنشآت الطبية المؤهلة والتابعة لوزارة الصحة؛ عبر برامج تأهيلية في سبيل دمج هذه الفئة في الحياة الاجتماعية، كما تسهم الجمعية في تقديم مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية لذوي المرضى، وتسعى للشمولية والتوسع في تقديم خدماتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن "أجواد" جمعية خيرية رسمية تم تأسيسها في عام 1439 هـ، ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير الصحة، وتسعى للعناية بالفئات الأشد حاجة من المرضى العقليين فاقدي المأوى والتائهين بالتكامل مع الجهود الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، للوصول لمجتمع حيوي تحقيقاً لأهداف تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.