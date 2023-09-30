النصر يستهدف التعاقد مع الإيطالي بريان كريستانتي لاعب نادي روما

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 سبتمبر 2023, 1:50 مساءً

كشف موقع "romanews" عن اهتمام نادي ‎النصر بالتعاقد مع الإيطالي بريان كريستانتي، لاعب نادي روما الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي القادم. وبحسب ما أفاد به الموقع؛ فإن مسؤولي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، يستهدفون ضم لاعب خط الوسط الإيطالي بالموسم المقبل، ولكن لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن. وقد انضم بريان كريستانتي البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي روما في يوليو 2019، قادمًا من أتالانتا الإيطالي، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2017. وسبَق أن مثّل اللاعبُ الإيطالي عدة أندية؛ أبرزها: إيه سي ميلان، بنفيكا، باليرمو (إعارة)، بيسكارا (إعارة)، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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