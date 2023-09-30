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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، مباراة ليفربول وتوتنهام.. وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليج» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «توتنهام هوتسبر».

ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023/2024، وذلك برصيد 16، خلف المتصدر وصاحب العلامة الكاملة فريق مانشستر سيتي صاحب الـ18 نقطة في «البريميرليج».

ونجح فريق ليفربول، في الفوز خلال 5 مباريات بالمسابقة الإنجليزية حتى الآن، ولم تتلقى كتيبة يورجن كلوب الهزيمة في «البريميرليج» حتى الآن، وتعادل في مباراة واحدة فقط أمام فريق تشيلسي في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، غدًا السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة «البريميرليج» هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتقوم مجموعة قنوات بين سبورتس بنقبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستقوم بنقل مباراة ليفربول وتوتنهام عبر شاشتها، وتحديدًا عبر قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي.

توتنهام في الدوري الإنجليزي

بينما يتواجد فريق توتنهام في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن صاحب المركز الثالث برايتون ونقطتين عن منافسه ليفربول.

ونجح فريق توتنهام في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وتعادل في مباراتين، ولم يتلقى رفقاء «سون» الهزيمة في أي مباراة حتى الآن.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي، بتشكيل يضم نجوم «الريدز» وعلى رأسهم النجم الدولي المصري محمد صلاح، وذلك من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث.

وسيكون تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز - ديجو جوتا - محمد صلاح.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

بينما من المتوقع أن يخوض المدرب الأسترالي بوستيكوجلو، المدير النفي لفريق توتنهام مباراة ليفربول، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.

خط الوسط: سار - بيسوما - كولوسيفسكي - ماديسون - جونسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين.

يدخل ليفربول مباراة اليوم، باحثا عن مواصلة العروض والنتائج الجيدة في الموسم الحالي، وآخرها تأهله لدور الـ 16 في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه المثير على فريق ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدور الثالث، من البطولة.



بينما يسعى الفريق اللندني لمواصلة سلسلة اللا هزيمة، التي بدأها منذ 2 سبتمبر الحالي، أمام بيرنلي بخماسية مقابل هدفين، والانتصار على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا التعادل مع أرسنال في ديربي شمال لندن بهدفين لمثلهما.

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ينتظر أن يقود محمد صلاح ليفربول فى مباراة اليوم، بعد أن غاب عن الفريق في مباراة ليستر سيتي للحصول على راحة بفرمان من كلوب.





وضح خلال التدريبات الأخيرة فى ليفربول الجاهزية الفنية والبدنية لمحمد صلاح، وشهدت التدريبات أيضًا مشاركة ترينت ألسكندر أرنولد الغائب عن آخر 4 مباريات للريدز بسبب الإصابة في بداية الاستعداد لمواجهة توتنهام.

يقدم صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي منذ انطلاق المسابقة حتى الآن، حيث شارك فى 6 مباريات وأحرز ثلاثة أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.