«إثراء» يعرض مبادراته لدعم صناع الأفلام السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في «منتدى الأفلام السعودي»، الذي تنظمه هيئة الأفلام اليوم بالرياض، حيث يعرض المركز مبادراته السينمائية الرائدة في دعم صناعة السينما المتنامية في المملكة، ورعاية صناع الأفلام المحليين؛ بما ينسجم مع المتطلبات العالمية للقطاع.
وتتضمن المشاركة جناحا خاصا في المنتدى، يسلط الضوء على أهم برامج مركز «إثراء» في دعم القطاع السينمائي، وعلى رأسها «برنامج إثراء الأفلام» الذي يدعم صناع الأفلام المحليين ويتيح لهم فرصة التقديم ليرووا قصصا سعودية أصيلة؛ وذلك من خلال إنتاج الأفلام والحصول على فرص التمويل المشترك.
كما سينظم المركز ورشة عمل متخصصة بعنوان «هجان: قصة المؤثرات البصرية»، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه «هجان» خلال العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، بما يضفي أهمية على الورشة التي تكشف التقنيات البصرية المميزة التي تم استخدامها في هذا الفيلم، في حين يشارك المستشار الثقافي لمركز إثراء طارق الخواجي عبر جلسة حوارية ضمن محور التحديات والفرص في صناعة الأفلام بالمنطقة.
مركز إثراء:
- أنتج نحو 20 فيلما.
- يحرص على دعم صناع الأفلام السعوديين.
- تمكينهم من الانطلاق نحو العالمية.
- يقدم العديد من المبادرات في
- المسرح والأفلام والسينما.
- شارك في العديد من المحافل المحلية والعالمية.
- تنظيم مهرجان أفلام السعودية السنوي.
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