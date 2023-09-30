976 منحة جامعية و2200 دعم وظيفي للأشد احتياجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من عام 2019م حتى 2022م، 976 منحة جامعية ودبلوما، ودعما تعليميا ووظيفيا لـ 2201 مستفيد من أبناء الأسر الأشد احتياجا، وذلك ضمن العديد من أعمالها التنموية للأسر المستفيدة من خدماتها بجميع فروعها بالمنطقة.
وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور يوسف الراشد، أن الجمعية قدمت قروضا تنموية حسنة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لـ 2443 مستفيدا ليكونوا أفرادا منتجين يسهمون في الناتج المحلي بقيمة إجمالية للقروض بلغت 29.439.077 ريالا منذ تأسيس الصندوق وحتى 2022م.
كما سلمت الجمعية خلال تلك الفترة المساكن بعد تمليكها لـ 1178 مستفيدا بموجب اتفاقية لتسليم 4000 وحدة سكنية للأسر بالمنطقة الشرقية، فيما قامت الجمعية بتوظيف 999 شابا وفتاة في مختلف المجالات، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم على سوق العمل، مؤكدا أن الجمعية تسير وفق خطة تنموية لتنمية الأسر بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
الدعم بالأرقام:
- 976 منحة جامعية ودبلوما.
- 2201 دعم وظيفي وتعليمي.
- 2443 قرضا حسنا.
- 1178 مستفيدا من المساكن.
- 4000 وحدة سكنية للأسر.
- 999 شابا وفتاة تم توظيفهم.
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