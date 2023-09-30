ضبط 11,465 مخالفا وإحالة 38,379 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية 11465 مخالفا، وأحالت 38379 لبعثاتهم الدبلوماسية، خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 21 إلى 27 سبتمبر الماضي.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات:
- 11,465 إجمالي الذين تم ضبطهم
- 7199 مخالفا لنظام الإقامة
- 2882 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 1384 مخالفا لنظام العمل
- 711 ضبطوا خلال محاولتهم الدخول
- 52 % منهم يمنيو الجنسية
- 45 % إثيوبيو الجنسية
- 3 % جنسيات أخرى
- 14 ضبطوا خلال محاولتهم الخروج
- 15 متورطا في النقل والإيواء والتشغيل
- 43,772 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
- 36,404 رجال
- 7368 امرأة
- 1704 لاستكمال حجوزات سفرهم
- 7922 مخالفا تم ترحيلهم
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