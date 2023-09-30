شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ستقام مباراة قوية بين الأهلي والإتفاق في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي، وذلك مساء يوم السبت.

وفي آخر المباريات، حقق الاتفاق فوزًا على جدة بنتيجة 4-0 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بفضل أهداف من توقيع جورجينيو فينالدوم، وموسي ديمبلي (هدفين)، ومحمد الكويكبي.

في المقابل، نجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على العين بنتيجة 3-2، حيث سجل فراس البريكان هدفين، وسميحان ضيدان النابت هدفًا واحدًا.

وفيما يتعلق بالتشكيلة المتوقعة للفريقين، من المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيلة تضم إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وعلي مجرشي، وروجر إبانيز، وعبد الباسط هندي، وعبد الله العمار في خط الدفاع، وجابري فيجا، وفرانك كيسي، ومحمد المجحد في خط الوسط، ورياض محرز، وروبيرتو فيرمينو، وآلان سان ماكسيمين في خط الهجوم.

أما الاتفاق، فيتوقع أن يبدأ بتشكيلة تضم باولو فيكتور في حراسة المرمى، وسنوسي الهوساوي، ومارسيل تيسيران، وجاك هيندري، وعبد الله الخطيب في خط الدفاع، وعلي هزازي، وجوردان هندرسون، وفيصل الغامدي في خط الوسط، وأحمد الغامدي، وروبن كوايسون، وموسى ديمبيلي في خط الهجوم.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق

ستنطلق مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي على الساعة21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت أبوظبي، و21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي عبر قناة SSC1 SD بتعليق عائد العصيمي ورؤوف خليف، وعبر قناة SSC1 HD بتعليق محمد حسين أضرضور.

وجاء تشكيل أهلي جدة المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: سعد بالعبيد - إيبانيز - ديميرال - علي مجرشي

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسي - ماكسيمان - جابرييل فيجا - رياض محرز

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

وقبل المباراة، يحتل أهلي جدة المركز السادس برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، متأخرا بفارق نقطة عن الاتفاق صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة.