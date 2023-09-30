- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أحوال جوية غير مستقرة شمال المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق...
الزوار يتوافدون على قباء
يشهد مسجد قباء توافد عدد كبير من الأهالي والمعتمرين والزوار خاصة يوم السبت، مقارنة بالأيام الأخرى، في ظل العمل القائم من هيئة تطوير...
صاري جدة ينهي الاختناقات المرورية
ساهم فتح جسر تقاطع صاري مع الملك فهد لخدمة السيارات العابرة بجدة في انسياب الحركة المرورية، كما أطلقت الأمانة نفق طريق الأمير محمد...
12 ألف م3 مخلفات بناء
رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 12.481مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن...
نوع فريد يبهر زوار مهرجان الرمان في الباحة
كشف مهرجان الرمان في نسخته الثانية عشرة، الذي نظّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، عن وجود عدة أنواع من الرمان الذي...
المملكة تستضيف مؤتمرا دوليا للصحة الحيوانية
تستضيف الرياض غدا المؤتمر الـ17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 2023، الذي ينظمه المركز الوطني...
إتفاقية بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية
وقعت جامعة الفيصل، الخميس الماضي، إتفاقية تعاون مع جمعية المسؤولية المجتمعية، حيث مثل الجامعة في التوقيع الأميرة الدكتورة مها بنت...
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في الرياض يلتهم 9 سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.