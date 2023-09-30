حريق في الرياض يلتهم 9 سيارات

أحوال جوية غير مستقرة شمال المملكة توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 15 ربيع الأول 1445 هـ 15 ربيع الأول 1445 هـ الزوار يتوافدون على قباء يشهد مسجد قباء توافد عدد كبير من الأهالي والمعتمرين والزوار خاصة يوم السبت، مقارنة بالأيام الأخرى، في ظل العمل القائم من هيئة تطوير... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 15 ربيع الأول 1445 هـ 15 ربيع الأول 1445 هـ صاري جدة ينهي الاختناقات المرورية ساهم فتح جسر تقاطع صاري مع الملك فهد لخدمة السيارات العابرة بجدة في انسياب الحركة المرورية، كما أطلقت الأمانة نفق طريق الأمير محمد... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 15 ربيع الأول 1445 هـ 15 ربيع الأول 1445 هـ 12 ألف م3 مخلفات بناء رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 12.481مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن... رفحاء: رفحاء: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1445 هـ 15 ربيع الأول 1445 هـ نوع فريد يبهر زوار مهرجان الرمان في الباحة كشف مهرجان الرمان في نسخته الثانية عشرة، الذي نظّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، عن وجود عدة أنواع من الرمان الذي... الباحة: دوت الخليج الباحة: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1445 هـ 15 ربيع الأول 1445 هـ المملكة تستضيف مؤتمرا دوليا للصحة الحيوانية تستضيف الرياض غدا المؤتمر الـ17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 2023، الذي ينظمه المركز الوطني... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1445 هـ 15 ربيع الأول 1445 هـ إتفاقية بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية وقعت جامعة الفيصل، الخميس الماضي، إتفاقية تعاون مع جمعية المسؤولية المجتمعية، حيث مثل الجامعة في التوقيع الأميرة الدكتورة مها بنت... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1445 هـ 15 ربيع الأول 1445 هـ

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