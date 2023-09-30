إتفاقية بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية

وقعت جامعة الفيصل، الخميس الماضي، إتفاقية تعاون مع جمعية المسؤولية المجتمعية، حيث مثل الجامعة في التوقيع الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود ومثل الجمعية عبدالله بن سليمان المهنا الرئيس التنفيذي.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء الشراكة بين جامعة الفيصل وجمعية المسؤولية المجتمعية لنشر وتعميم الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتنظيم البرامج المستدامة المختلفة التي تعزز دور الجامعة في تحقيق المسؤولية المجتمعية بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات و الملتقيات والمعارض في مجال المسؤولية المجتمعية.