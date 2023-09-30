المملكة تستضيف مؤتمرا دوليا للصحة الحيوانية

تستضيف الرياض غدا المؤتمر الـ17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 2023، الذي ينظمه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بمشاركة 20 دولة. ويهدف المؤتمر الذي يستمر 5 أيام، إلى تطوير وتحسين الصحة الحيوانية عالميا، وتحليل الوضع الصحي الوبائي الإقليمي، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الحديثة في مجال الصحة الحيوانية.



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