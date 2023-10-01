صاري جدة ينهي الاختناقات المرورية

ساهم فتح جسر تقاطع صاري مع الملك فهد لخدمة السيارات العابرة بجدة في انسياب الحركة المرورية، كما أطلقت الأمانة نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة بتكلفة إجمالية للمشروعين تتجاوز 330 مليون ريال.

محاور رئيسة

سعت الأمانة إلى إنشاء الجسور والأنفاق وتحسين التقاطعات السطحية بدءا بالتقاطعات على المحاور الرئيسة، بهدف تحرير الحركة المرورية، وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الطرق ورفع كفاءتها، والحد من الاختناقات المرورية.

أكثر انسيابية

أشار المواطن صالح القحطاني إلى أنه منذ افتتاح مشروع جسر طريق صاري خفت حدة الاختناقات المرورية التي كنا نعاني منها كل صباح، موضحا أن نقل دوار الفلك الى موقع مجاور اعطي الموقع جمال وحافظ على هوية المجسمات التي عرفت بها جدة. كما أكد المواطن عبد العزيز أحمد أن المشروع يعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها الأمانة للتخلص من الاختناقات المرورية التي كنا نعاني منها سابقا وأرهقتنا، ولكن بعد إطلاق المشروع أصبح السير أكثر انسيابية ولا يوجد به تكدس للمركبات حتى في وقت الذروة، إذ ساهم المشروع في تحرير شارع صاري على محور طريق الملك فهد بين الشمال والجنوب من منطقة وسط المدينة «البلد» حتى مطار الملك عبدالعزيز، كما ساهم في تخفيف العبء عن محور طريق المدينة المنورة.

شبكة الطرق

نفذت الأمانة خلال السنوات الأخيرة أكثر من 40 جسرا ونفقا، للارتقاء بمستوى شبكة الطرق بالمحافظة وتسهيل الحركة المرورية، وفق خطة نقل شاملة تنفذ إلى ما بعد عام 2030، مرتكزة على مفاهيم شبكات النقل والمواصلات.