12 ألف م3 مخلفات بناء

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال نفس الفترة صيانة 107 من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 1.249 مترًا مربعًا من الأنترلوك، و507 أمتار طولية من بردورات الأرصفة، ومعالجة وضع 32 حاوية، و15.300 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران ،إضافةً لتنفيذ أعمال الدهان للأرصفة والخطوط الأرضية بطول 1.963 مترًا طولياً، ومعالجة 248 مترًا مربعًا من حفر الشوارع.
وأكدت أهمية التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر التطبيق، لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.
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