شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. فعاليات توعوية عن مرض داء الكلب وطرق الوقاية منه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة تبوك اليوم، فعاليات توعوية.

ويأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض داء الكلب مستهدفة جميع الفئات العمرية ومربي الحيوانات الأليفة خاصة، وذلك بمضمار الممشى بمدينة تبوك.

اليوم العالمي لمرض داء الكلب

وأوضح مدير فرع المركز بالمنطقة المهندس ناصر العطوي، أن الفعالية تضمنت عددًا من الأنشطة التوعوية والتعريفية بمخاطر مرض داء الكلب وطرق الوقاية منه.

وأكد الاهتمام برفع مستوى الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة و أهمية تحصين الحيوانات المنزلية للوقاية من المرض.

خطورة مرض داء الكلب

وأفاد بتنظيم مسابقات توعوية قدمها فريق من الأطباء البيطريين شملت أسئلة ومواد توضيحية للتعريف بالمرض وكيفية التصرف السليم عند وجود خطر التعرض للمرض.

كما وزعت مطويات ومواد توعوية للحضور توضح خطورة المرض وطرق الوقاية منه.