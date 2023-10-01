شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن بحائل وإحباط تهريب 82 كلجم من القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الضربات القوية تجاه مروجي المخدرات في المملكة، إذ أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب 82 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات في السعودية

وفي منطقة حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات

والتواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.