شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب على الشرقية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وبين أن الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.

حالة الطقس في الشرقية

في الشرقية تشهد مناطق العديد، بقيق، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، شبورة مائية "ضباب خفيفي" حتى الساعة الثامنة، يصاحب الحالة تدن في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5 ) كم.

الطقس في المدينة المنورة

وتشهد مناطق العيص، وبدر، وادي الفرع، بالمدينة المنورة أمطار خفيفة، تستمر حتى التاسعة مساء.

الطقس في مكة المكرمة

وفي مكة المكرمة أيضا تشهد أمطار خفيفة وبعضها متوسطة، على القنفذة، والعاصمة المقدسة، والجموم، وخليص، والكامل، والطائف، وأضم وميسان، والعرضيات.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كما وقع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.