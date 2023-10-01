السعودية | “الموارد”: احذروا الحسابات “الوهمية”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الموارد”: احذروا الحسابات “الوهمية” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
حذّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجميع من التفاعل والتعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية بهدف الاحتيال.
وعن وسائل التفاعل المُحذر منها، أوضحت الوزارة أن التحذير يشمل التعامل مع الحسابات المشبوهة عبر منصة “إكس”، أو عبر الاتصالات الهاتفية، أو الرسائل النصية أو الروابط.
وتعج هواتف المُستفيدين بعشرات الرسائل الاحتيالية التي تصلهم عبر حساباتهم الشخصية أو عبر صندوق الوارد وحسابات تويتر وواتساب، من أجل الاحتيال عليهم.