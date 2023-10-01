السعودية | “الموارد”: احذروا الحسابات “الوهمية”

وعن وسائل التفاعل المُحذر منها، أوضحت الوزارة أن التحذير يشمل التعامل مع الحسابات المشبوهة عبر منصة “إكس”، أو عبر الاتصالات الهاتفية، أو الرسائل النصية أو الروابط.

وتعج هواتف المُستفيدين بعشرات الرسائل الاحتيالية التي تصلهم عبر حساباتهم الشخصية أو عبر صندوق الوارد وحسابات تويتر وواتساب، من أجل الاحتيال عليهم.