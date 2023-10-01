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السعودية | اليوم.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تطرح الإدارة العامة للمرور اليوم (الأحد)، مزاداً جديداً للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بشكل مستمر.

وتمكّن الإدارة الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً ابتداءً من اليوم وحتى غدٍ (الإثنين).

فيما يمكن الوصول إلى الخدمة والمشاركة في المزاد عبر الدخول على المنصة، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور” وخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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