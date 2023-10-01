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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الأحد 1-10-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الجولة السابعة من ، ولقاء نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد مع رين في الدوري الفرنسي.

وتأتي مباريات اليوم الأحد علي النحو التالي:

 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

 

سيمبا التنزاني × باور ديناموز الزامبي - 4 مساءًا – beIN Sports

أسيك ميموزا الإيفواري × الأهلي بنغازي الليبي - 7 مساءًا - beIN Sports

نواذيبو الموريتاني × ريال باماكو المالي - 8 مساءًا - beIN Sports

الهلال السوداني × بريميرو دي اوجوستو الأنجولي - 9 مساءًا - beIN Sports

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
 


نوتنجهام فورست × برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
 


ألميريا × غرناطة - 3 مساءًا - beIN Sport

ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا - 5:15 مساءًا -   beIN Sports

ريال بيتيس × فالنسيا - 7:30 مساءًا - beIN Sports

أتلتيكو مدريد × قاديش - 10 مساءًا - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

بولونيا × إمبولي ـ 3:30 مساءًا ـ AD SPORTS  

أودينيزي × جنوى ـ 4:00 مساءًا ـ AD SPORTS

أتالانتا × يوفنتوس ـ 7:00 مساءًا ـ  AD SPORTS

روما × فروسينوني - 21:45 مساءًا ـ AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 


دارمشتات X فيردر بريمن ــ 16:30 مساءًا -  beIN Sports HD

فرايبورج X أوجسبورج ــ 18:30 مساءًا ــ beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 


ستاد ريمس × ليون ـ 14:00 مساءًا ـ beIN Sports

تولوز × ميتز ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports

نيس × ستاد ريمس ــ 16:00 مساءًا -  beIN Sports

لوهافر × ليل ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports

لوريان × مونبيليه ــ 18:05 مساءًا - beIN Sports

رين × نانت 21:45 مساءًا ـ beIN Sports

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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