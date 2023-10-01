شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الأحد 1-10-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، ولقاء نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد مع رين في الدوري الفرنسي.

وتأتي مباريات اليوم الأحد علي النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سيمبا التنزاني × باور ديناموز الزامبي - 4 مساءًا – beIN Sports

أسيك ميموزا الإيفواري × الأهلي بنغازي الليبي - 7 مساءًا - beIN Sports

نواذيبو الموريتاني × ريال باماكو المالي - 8 مساءًا - beIN Sports

الهلال السوداني × بريميرو دي اوجوستو الأنجولي - 9 مساءًا - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





نوتنجهام فورست × برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





ألميريا × غرناطة - 3 مساءًا - beIN Sport

ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا - 5:15 مساءًا - beIN Sports

ريال بيتيس × فالنسيا - 7:30 مساءًا - beIN Sports

أتلتيكو مدريد × قاديش - 10 مساءًا - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

بولونيا × إمبولي ـ 3:30 مساءًا ـ AD SPORTS

أودينيزي × جنوى ـ 4:00 مساءًا ـ AD SPORTS

أتالانتا × يوفنتوس ـ 7:00 مساءًا ـ AD SPORTS

روما × فروسينوني - 21:45 مساءًا ـ AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة





دارمشتات X فيردر بريمن ــ 16:30 مساءًا - beIN Sports HD

فرايبورج X أوجسبورج ــ 18:30 مساءًا ــ beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة





ستاد ريمس × ليون ـ 14:00 مساءًا ـ beIN Sports

تولوز × ميتز ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports

نيس × ستاد ريمس ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports

لوهافر × ليل ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports

لوريان × مونبيليه ــ 18:05 مساءًا - beIN Sports

رين × نانت 21:45 مساءًا ـ beIN Sports