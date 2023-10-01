انت الان تتابع تراجع قليل في درجات الحرارة في بعض المناطق مع استمرار فرص بعض الأمطار الرعدية اليوم الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 5:14 صباحاً

تشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بأن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلًا في بعض مناطق المملكة السعودية يوم الأحد؛ ولكن تبقى الأجواء حارة بوجه عام نهارًا ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. ويُتوقع بمشيئة الله أن تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة على غرب المملكة، يتخللها ظهور سحب ركامية على بعض مرتفعات عسير والباحة وشرق مكة المكرمة وجنوب منطقة المدينة المنورة، ويرافقها هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بحدوث الرعد ونشاط في التيارات الهابطة. ويكون الطقس رطبًا على المناطق الساحلية الممتدة من جازان جنوبًا حتى المدينة المنورة، مع فرص لتشكّل الشبورة المائية (الضباب الخفيف) في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق.

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع قليل في درجات الحرارة في بعض المناطق مع استمرار فرص بعض الأمطار الرعدية اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.