مدني الرياض: تضرر 9 مركبات إثر حريق في مبنى سكني بالعليا

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محمد بن مسعود - الدمام - أخمد الدفاع المدني في منطقة الرياض، حريقاً نشب في واجهة أحد المباني السكنية بحي العليا.

وأوضح الدفاع المدني أن الحادث تسبّب في احتراق 9 مركبات، فيما لم يُسفر عن أيّ إصاباتٍ.

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