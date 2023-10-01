انت الان تتابع اليوم.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 5:43 صباحاً

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. وأعلنت الإدارة في تغريدة على "إكس"، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الإثنين 2 أكتوبر، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد. وحدّدت طريقة الدخول إلى المزاد حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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